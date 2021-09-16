За последние сутки в России выявили 19 594 случая коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 19 594 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 753 заражения больше, чем вчера.

Самый сильный суточный прирост в Москве — 2479 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Воронежская, Самарская и Ростовская области, а также Пермский край и Нижегородская область.