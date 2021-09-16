За последние сутки в России выявили 19 594 случая коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 19 594 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 753 заражения больше, чем вчера.
Самый сильный суточный прирост в Москве — 2479 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Воронежская, Самарская и Ростовская области, а также Пермский край и Нижегородская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 214 520. За последние сутки выздоровели 17 326 пациентов, за все время — 6 452 398. За сутки умерли 794 человека, за весь период — 195 835.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 225,6 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (41 млн), на втором — Индия (33,3 млн), на третьем — Бразилия (21 млн), на четвертом — Великобритания (7,2 млн).