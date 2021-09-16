Мобильные операторы предложили давать бесплатный доступ к социально значимым сайтам не всем

Мобильные операторы предложили Минцифры давать бесплатный доступ к социально значимым сайтам только гражданам России и тем, кто выразил активное согласие на его получение. В июле Владимир Путин подписал закон, который обязывает предоставлять такой доступ всем абонентам.

Предложения подготовили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT, а также МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Tele2. С ними ознакомился «Коммерсант».

Участники рынка считают, что бесплатный доступ к социально значимым сайтам нужно давать лишь абонентам, которые подтвердили свое российское гражданство, например, через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). А также только пользователям, которые выразили активное согласие на получение услуги, к примеру, через колл-центр.

Кроме того, бесплатный доступ не должен действовать в роуминге, в том числе национальном (когда абонент, находясь в России, подключается к сети другого оператора), полагают операторы. Они хотят иметь возможность ограничить доступ, если абонент не гасит долг более двух месяцев.

В Миницифры пока не учли ни одно из предложений, но заявили, что готовы рассматривать их и находятся в диалоге с отраслью. Там отметили, что нетарифицируемый доступ к социально значимым сайтам нужен, чтобы пользователь оставался онлайн при нулевом балансе.

Бесплатный доступ к социально значимым сайтам тестируют с апреля 2020 года, и этот эксперимент продлится как минимум до 1 декабря 2021-го. Участвуют в тестировании «Ростелеком», «МТС», «Вымпелком», «Мегафон» и «ЭР-Телеком Холдинг». В Минкомсвязи говорили, что за первые два месяца услугой воспользовались около 500 тыс. абонентов домашнего интернета из более чем 33 млн.

Список социально значимых сайтов тоже пока до конца не определен, но на данный момент в него входят более 370 порталов и сервисов, включая соцсети, интернет-магазины и сайты телеканалов.

По оценке МТС, общая доля траффика, которая приходится на сайты из списка, составляет 20-25% в сетях крупных операторов. Участники рынка говорили, что проект обойдется им в 150 млрд рублей в год.