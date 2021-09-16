Суд отклонил иск об изнасиловании против Мэрилина Мэнсона

Суд отклонил исковое заявление анонимной женщины, обвинившей рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии. Об этом сообщают Pitchfork и TMZ.

Женщина, идентифицированная в судебных документах как Джейн Доу, подала иск против музыканта в мае 2021 года. Истица утверждает, что в 2011 году, когда она состояла в романтических отношениях с Мэнсоном, он изнасиловал ее, а также угрожал убийством и подчеркивал, что останется безнаказанным.

В иске также говорилось о «подавленных воспоминаниях» об изнасиловании, и судья решил, что этого недостаточно для разбирательства. Теперь у женщины есть 20 дней, чтобы подать новую жалобу и предоставить более подробную информацию об инциденте.

Кроме отклоненной жалобы, Мэрилину Мэнсону грозит еще три судебных иска. На певца также подали в суд актриса Эсме Бьянко, бывшая ассистентка Эшли Уолтерс и модель Эшли Морган Смитлайн. Также Мэнсона открыто обвинила актриса Эван Рейчел Вуд, но не стала подавать иск против музыканта.

Сам Мэрилин Мэнсон отрицает заявления и утверждает, что они представляют собой «ужасное искажение реальности».