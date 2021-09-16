перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заболели «несколько десятков человек» 12:03
За последние сутки в России выявили 19 594 случая коронавируса 11:36
Мобильные операторы предложили давать бесплатный доступ к социально значимым сайтам не всем 11:32
Суд отклонил иск об изнасиловании против Мэрилина Мэнсона 11:17
В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции и скрылся. Ранен полицейский 10:30
ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» из‑за несоответствия практик производства 10:29
Nathana Rebouças/Unsplash
В России прекратили блокировать сервисы Google Docs и telegra.ph Обновлено в 9:53
SpaceX впервые запустила в космос полностью гражданский экипаж 9:01
Hulu опубликовал трейлер мини-сериала «Ломка» с Майклом Китоном 2:00
Warner Bros. выпустит ремейк фильма «Телохранитель» с Уитни Хьюстон 0:18
Mac Miller/YouTube
Вышел красочный клип на трек Мака Миллера. В ролях — пес Ральфи и другие фрагменты из детства рэпера Вчера в 23:36
Bloomberg: цены на еду выросли и побили рекорд 1970-х годов Вчера в 23:14
Disney снимет ремейк «Полета навигатора». На этот раз в центре истории будет женский персонаж Вчера в 22:14
Дезинсектора, обвиненного по делу о смертельном отравлении арбузом, арестовали на 2 месяца Вчера в 21:38
Объявили шорт-лист Букеровской премии. В нем «Обещание» Гэлгута и «Люди удачи» Мохамед Вчера в 21:26
Воскрешение мамонтов, 320-купольный храм в Петербурге и другие новости дня
Вчера в 20:56 дайджест
В петербургском пространстве «К-30» выступят Youra и «Труд». Они закроют летний сезон Вчера в 19:54
Пресс-материалы
Более 500 заведений присоединились к Российскому ресторанному фестивалю. Он продлится три недели Вчера в 19:15
Кинокритик Станислав Зельвенский выпустил книгу о Романе Полански Вчера в 19:09
Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года Вчера в 18:32
Отключить рекламу

ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» из‑за несоответствия практик производства

Семён Гудошников
Сегодня в 10:29

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения вакцины «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на доктора Жарбаса Барбосу, замглавы Панамериканской организации здравоохранения (РАНО), которая выступает региональным отделением ВОЗ.

«Во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства „Спутника V“, не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», — сказал он, добавив, что одобрение не возобновится, пока не будут «проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция».

С чем именно связаны замечания ВОЗ, не уточняется. В июне экспертная группа организации проинспектировала четыре из семи площадок, на которых производится «Спутник V». К одной из них — «Фармстандарт-УфаВИТА» — был высказан ряд замечаний. По словам РИА «Новости», в основном они были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов, их устраняют.

В Минпромторге заверили, что инспекции ВОЗ не ставят под сомнения качество вакцины. Каждая ее партия проходит тройную проверку: производственную, а также контроль со стороны Центра имени Гамалеи и Росздравнадзора.

В данный момент «Спутник V» одобрен для применения в 70 государствах, в которых проживает более половины населения Земли. Для широкого распространения в странах Запада препарату необходимо получить лицензию от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA). В ЕМА начали экспертизу российской вакцины еще в марте, но ее результаты так и не были обнародованы.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
РИА Новости
Минпромторг
Росздравнадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить