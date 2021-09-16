ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» из‑за несоответствия практик производства

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения вакцины «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на доктора Жарбаса Барбосу, замглавы Панамериканской организации здравоохранения (РАНО), которая выступает региональным отделением ВОЗ.

«Во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства „Спутника V“, не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», — сказал он, добавив, что одобрение не возобновится, пока не будут «проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция».

С чем именно связаны замечания ВОЗ, не уточняется. В июне экспертная группа организации проинспектировала четыре из семи площадок, на которых производится «Спутник V». К одной из них — «Фармстандарт-УфаВИТА» — был высказан ряд замечаний. По словам РИА «Новости», в основном они были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов, их устраняют.

В Минпромторге заверили, что инспекции ВОЗ не ставят под сомнения качество вакцины. Каждая ее партия проходит тройную проверку: производственную, а также контроль со стороны Центра имени Гамалеи и Росздравнадзора.

В данный момент «Спутник V» одобрен для применения в 70 государствах, в которых проживает более половины населения Земли. Для широкого распространения в странах Запада препарату необходимо получить лицензию от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA). В ЕМА начали экспертизу российской вакцины еще в марте, но ее результаты так и не были обнародованы.