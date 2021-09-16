Hulu опубликовал трейлер мини-сериала «Ломка» с Майклом Китоном

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер мини-сериала «Ломка», посвященного распространению опиоидной зависимости на территории США. Главную роль в шоу исполнил Майкл Китон.
Сериал расскажет о крупной фармацевтической компании, спровоцировавшей опиоидный кризис в стране, а также том, как проблему массовой зависимости пытались решить власти США. Над проектом работает двукратный лауреат «Эмми» Дэнни Стронг («Голодные игры»).
«Ломка» основана на книге Бет Марси «Наркомания: дилеры, врачи и фармацевтическая компания, которая пристрастила Америка». Первые три серии выйдут на Hulu 13 октября. Далее эпизоды будут появляться каждую среду.
Помимо Китона, в шоу появятся Питер Сарсгаард, Майкл Штулбарг, Уилл Поултер, Джон Хогенаккер, Кейтлин Девер, Росарио Доусон, Филиппа Су и Джейк МакДорман.