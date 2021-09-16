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Warner Bros. выпустит ремейк фильма «Телохранитель» с Уитни Хьюстон

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:18

Студия Warner Bros. снимет ремейк фильма «Телохранитель», снятого в 1992 году. Об этом сообщил Variety.

Лента, в которой снялись Уитни Хьюстон и Кевин Костнер, получит новое прочтение. Автором сценария ремейка выступит Мэтью Лопес. Продюсером проекта станет Лоуренс Касдан — он был сценаристом оригинальной картины.

Также над фильмом будут работать Дэн Лин и Джонатан Эйрих. Лин должен был заниматься перезапуском «Телехранителя» еще в 2011 году, но тогда у проекта возникли сложности.

В разные годы на главные роли в ремейке претендовали Ченнинг Татум, Карди Би, Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Кто все-таки снимется в новом фильме, пока неизвестно.

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