перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
GlobalCheck: в России начали блокировать сервис Google Docs 0:40
Warner Bros. выпустит ремейк фильма «Телохранитель» с Уитни Хьюстон 0:18
Mac Miller/YouTube
Вышел красочный клип на трек Мака Миллера. В ролях — пес Ральфи и другие фрагменты из детства рэпера Вчера в 23:36
Bloomberg: цены на еду выросли и побили рекорд 1970-х годов Вчера в 23:14
Disney снимет ремейк «Полета навигатора». На этот раз в центре истории будет женский персонаж Вчера в 22:14
Дезинсектора, обвиненного по делу о смертельном отравлении арбузом, арестовали на 2 месяца Вчера в 21:38
Объявили шорт-лист Букеровской премии. В нем «Обещание» Гэлгута и «Люди удачи» Мохамед Вчера в 21:26
Воскрешение мамонтов, 320-купольный храм в Петербурге и другие новости дня
Вчера в 20:56 дайджест
В петербургском пространстве «К-30» выступят Youra и «Труд». Они закроют летний сезон Вчера в 19:54
Пресс-материалы
Более 500 заведений присоединились к Российскому ресторанному фестивалю. Он продлится три недели Вчера в 19:15
Кинокритик Станислав Зельвенский выпустил книгу о Романе Полански Вчера в 19:09
Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года Вчера в 18:32
В Испании впервые госпитализировали несовершеннолетнего из‑за зависимости от видеоигры Вчера в 18:30
Кассационный суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову Вчера в 17:57
bookshopmap.ru/Instagram
В сети появилась карта независимых книжных России. В нее попали магазины из подборки «Полки» Вчера в 17:56
Роскомнадзор внедрит систему автоматического поиска запрещенного контента за 58,5 млн рублей Вчера в 17:32
В тиктоке заблокировали трек ЛСП «Номера». Пару дней назад под него покончила с собой девушка Вчера в 17:29
Из сельского театра уволили худрука, который собрал 300 тыс. рублей на новый туалет Вчера в 17:17
Лидер «Петли пристрастия» и музыканты Port Mone основали проект Polyn. Вот их первый сингл Вчера в 16:52
Вышел новый трейлер «Вестсайдской истории» Спилберга про двух влюбленных из враждующих банд Вчера в 16:22
Отключить рекламу

Вышел красочный клип на трек Мака Миллера. В ролях — пес Ральфи и другие фрагменты из детства рэпера

Семён Гудошников
Вчера в 23:36

В преддверии переиздания микстейпа Мака Миллера «Faces» команда рэпера экранизировала один из треков с него — «Colors and Shapes». Для этого они наняли режиссера Сэма Мэйсона, который создал красочный короткометражный мультфильм.

Его главным героем стал любимый пес Мака Миллера Ральфи, которого рэпер потерял за несколько лет до своей гибели. Судьба пса остается загадочной: в 2014 году артист рассказал о похищении питомца, в 2015-м СМИ писали, что Ральфи съели койоты в Лос-Анджелесе. На эту тему даже есть небольшой тред на Reddit.

В клипе пес, находясь в глубоком сне, путешествует по странным, постоянно меняющимся пространствам. Они населены огромными совами и муравьями, наполнены игральными костями, аудиокассетами и игрушками.

Все эти предметы переместились на экран из детской комнаты рэпера. Режиссер попросил семью Мака Миллера прислать ему «кусочки из детства» музыканта, «фотографии города, где он рос, предметы и игрушки из его комнаты». Когда Мэйсон увидел снимок Ральфи, из мелких фрагментов сложилась история. Он задумал снять клип, аллегорично рассказывающий о детстве рэпера и его становлении как артиста, о взлетах и падениях этого опыта.

Текст «Colors And Shapes» посвящен психоделическому опыту Мака Миллера, а песня начинается с фрагмента из интервью писателя и психолога Тимоти Лири, одного из первых исследователей ЛСД.

Микстейп «Faces», признанный поклонниками одним из лучших в дискографии Миллера, так и не был официально выпущен на стриминговых площадках. Это изменится 15 октября, когда одновременно с цифровым переизданием релиз начнут продавать на виниле.

Мак Миллер умер в ноябре 2018 года в возрасте 26 лет от передозировки смеси токсичных веществ: кокаина, фентанила (мощный опиат) и алкоголя. Через два года последовательно вышли: посмертный альбом рэпера «Circles» и его делюкс-версия, официальное переиздание микстейпа «K.I.D.S.» и его делюкс-версия. Наш некролог автору немного грустных песен, которые так хорошо помогали в трудные минуты, читайте здесь.

Подробности по теме
«Депрессия? У него же столько денег»: Мак Миллер и прессинг, с которым он не справился
«Депрессия? У него же столько денег»: Мак Миллер и прессинг, с которым он не справился
События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Тимоти Лири
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить