В преддверии переиздания микстейпа Мака Миллера «Faces» команда рэпера экранизировала один из треков с него — «Colors and Shapes». Для этого они наняли режиссера Сэма Мэйсона, который создал красочный короткометражный мультфильм.

Его главным героем стал любимый пес Мака Миллера Ральфи, которого рэпер потерял за несколько лет до своей гибели. Судьба пса остается загадочной: в 2014 году артист рассказал о похищении питомца, в 2015-м СМИ писали, что Ральфи съели койоты в Лос-Анджелесе. На эту тему даже есть небольшой тред на Reddit.

В клипе пес, находясь в глубоком сне, путешествует по странным, постоянно меняющимся пространствам. Они населены огромными совами и муравьями, наполнены игральными костями, аудиокассетами и игрушками.

Все эти предметы переместились на экран из детской комнаты рэпера. Режиссер попросил семью Мака Миллера прислать ему «кусочки из детства» музыканта, «фотографии города, где он рос, предметы и игрушки из его комнаты». Когда Мэйсон увидел снимок Ральфи, из мелких фрагментов сложилась история. Он задумал снять клип, аллегорично рассказывающий о детстве рэпера и его становлении как артиста, о взлетах и падениях этого опыта.

Текст «Colors And Shapes» посвящен психоделическому опыту Мака Миллера, а песня начинается с фрагмента из интервью писателя и психолога Тимоти Лири, одного из первых исследователей ЛСД.