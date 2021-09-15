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Bloomberg: цены на еду выросли и побили рекорд 1970-х годов

Юлия Онодэра
Вчера в 23:14

Цены на продукты питания в августе 2021 года выросли на 33% по сравнению с прошлым годом. Сейчас они стоят больше, чем когда‑либо за последние почти 60 лет. Об этом сообщил Bloomberg.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены резко выросли, в основном, из‑за увеличения стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса.

Правительства стран обеспокоены ростом цен на фоне экстремальных погодных условий, таких как засуха — их вызвало глобальное потепление. Кроме того, негативно на цены повлияла и пандемия, из‑за нее страны столкнулись с дополнительными расходами на грузоперевозки и нехваткой рабочей силы.

Ряд государств стал импортировать меньше продуктов из‑за истощения золотовалютных резервов. Тяжелее всего рост цен и его предпосылки сказались на развивающихся странах. По мнению экспертов, самостоятельно власти этих государств не могут справиться с ситуацией.

«Правительства могут на некоторое время вмешаться и взять на себя обязательство поддерживать более низкие потребительские цены. Но они не могут делать это бесконечно», — заявил старший научный сотрудник вашингтонского Института международной экономики Петерсона Каллен Хендрикс.

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