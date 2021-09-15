перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Disney снимет ремейк «Полета навигатора». На этот раз в центре истории будет женский персонаж 22:14
Дезинсектора, обвиненного по делу о смертельном отравлении арбузом, арестовали на 2 месяца 21:38
Объявили шорт-лист Букеровской премии. В нем «Обещание» Гэлгута и «Люди удачи» Мохамед 21:26
Воскрешение мамонтов, 320-купольный храм в Петербурге и другие новости дня
20:56 дайджест
В петербургском пространстве «К-30» выступят Youra и «Труд». Они закроют летний сезон 19:54
Пресс-материалы
Более 500 заведений присоединились к Российскому ресторанному фестивалю. Он продлится три недели 19:15
Кинокритик Станислав Зельвенский выпустил книгу о Романе Полански 19:09
Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года 18:32
В Испании впервые госпитализировали несовершеннолетнего из‑за зависимости от видеоигры 18:30
Кассационный суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову 17:57
bookshopmap.ru/Instagram
В сети появилась карта независимых книжных России. В нее попали магазины из подборки «Полки» 17:56
Роскомнадзор внедрит систему автоматического поиска запрещенного контента за 58,5 млн рублей 17:32
В тиктоке заблокировали трек ЛСП «Номера». Пару дней назад под него покончила с собой девушка 17:29
Из сельского театра уволили худрука, который собрал 300 тыс. рублей на новый туалет 17:17
Лидер «Петли пристрастия» и музыканты Port Mone основали проект Polyn. Вот их первый сингл 16:52
Вышел новый трейлер «Вестсайдской истории» Спилберга про двух влюбленных из враждующих банд 16:22
PapaUrban/«Клизма романтизма»
В Петербурге предложили построить 320-купольный храм выше Исаакия и шпиля Петропавловки 15:49
Совфед вызвал представителей Google и Apple на заседание комиссии по суверенитету 15:40
«Афиша» приобрела билетную систему Listim.Tickets 15:35
Международное объединение журналистов OCCRP прекращает работу в России 15:02
Отключить рекламу

Disney снимет ремейк «Полета навигатора». На этот раз в центре истории будет женский персонаж

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:14

Студия Disney снимет ремейк научно-фантастического фильма «Полет навигатора» 1986 года, который поставил Рэндал Клейзэр. Новая версия выйдет на стриминговом сервисе Disney+ и станет переосмыслением старой картины, сообщил Deadline.

Оригинальная лента рассказала о приключениях мальчика, которые отправляется в будущее на восемь лет вперед, находит там аварийный корабль НЛО и встречает на нем компьютер по имени Макс. Роли в фильме исполнили Джоуи Кремер, Сара Джессика Паркер и Вероника Картрайт.

В центре будущей картины окажется женский персонаж. Какие артисты будут задействованы в ремейке, пока неизвестно. Продюсерами проекта станут Брайс Даллас Ховард («Мандалорец»), Дон Шварц и Джастин Спрингер. Ховард также выступит режиссером.

В ближайшее время Disney планирует перезапустить мультсериал «Черный Плащ», снять новую версию «Золушки» и выпустить обновленный «Один дома». Другие студии тоже готовят ремейки: Warner Bros. — триллера «Голод», Amazon — боевика «Мистер и миссис Смит», Miramax — драмеди «Высокая мода».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
Люди
Сара Паркер
Вероника Картрайт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить