Disney снимет ремейк «Полета навигатора». На этот раз в центре истории будет женский персонаж

Студия Disney снимет ремейк научно-фантастического фильма «Полет навигатора» 1986 года, который поставил Рэндал Клейзэр. Новая версия выйдет на стриминговом сервисе Disney+ и станет переосмыслением старой картины, сообщил Deadline.

Оригинальная лента рассказала о приключениях мальчика, которые отправляется в будущее на восемь лет вперед, находит там аварийный корабль НЛО и встречает на нем компьютер по имени Макс. Роли в фильме исполнили Джоуи Кремер, Сара Джессика Паркер и Вероника Картрайт.

В центре будущей картины окажется женский персонаж. Какие артисты будут задействованы в ремейке, пока неизвестно. Продюсерами проекта станут Брайс Даллас Ховард («Мандалорец»), Дон Шварц и Джастин Спрингер. Ховард также выступит режиссером.

В ближайшее время Disney планирует перезапустить мультсериал «Черный Плащ», снять новую версию «Золушки» и выпустить обновленный «Один дома». Другие студии тоже готовят ремейки: Warner Bros. — триллера «Голод», Amazon — боевика «Мистер и миссис Смит», Miramax — драмеди «Высокая мода».