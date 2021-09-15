Дезинсектора, обвиненного по делу о смертельном отравлении арбузом, арестовали на 2 месяца

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца 39-летнего Антона Котова, который проходит обвиняемым по делу о гибели двух человек из‑за отравления арбузом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Об аресте обвиняемого просил следственный комитет. Адвокат Котова заявил, что его подзащитный не признает вину. По его словам, в материалах дела не установлена ни точная причина смерти пострадавших, ни вещество, которым они отравились.

Котова, сотрудника компании по дезинсекции, задержали 13 сентября. Его обвиняют по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), максимальное наказание — 10 лет тюрьмы.

8 сентября 15-летняя девочка, ее мама и бабушка съели арбуз, купленный в «Магните» на Совхозной улице в Москве. Все трое попали в больницу с острым отравлением, бабушка и подросток погибли. По предварительным выводам судмедэкспертизы, причина смерти — острое отравление химикатами.

13 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах из квартиры пострадавших и из «Магнита» обнаружены следы вещества для дезинсекции. Baza пишет, что речь идет о цигатрине. Обработку от насекомых в магазине в ночь перед покупкой арбуза проводил Котов. На кадрах, опубликованных СК, видно, что во время процедуры продукты на прилавках ничем не накрыли.

Гендиректор компании «Областной центр дезинфекции», которая проводила дезинсекцию в «Магните», исключил связь между гибелью людей и обработкой магазина цигатрином. По его словам, компания использует это вещество более пяти лет и ежедневно проводит обработки на сотнях объектов, включая банки, магазины, школы и детские сады.