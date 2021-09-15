Воскрешение мамонтов, 320-купольный храм в Петербурге и другие новости дня

Роскомнадзор внедрит систему автоматического поиска запрещенного контента в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Она будет создаваться в два этапа, на первый планируют выделить 58,5 млн рублей.

Россия остановила проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Контракт на ее создание стоил 1,47 млрд рублей, работы хотели завершить к октябрю 2021-го.

Объединение журналистов-расследователей OCCRP прекращает работу в России. В организации сказали, что хотят защитить сотрудников на фоне кампании против независимых СМИ.

Кассационный суд оставил без изменений приговор Михаилу Ефремову. По мнению прокурора, актер больше не способен приносить пользу обществу из‑за ухудшения здоровья.

Американские ученые хотят возродить шерстистых мамонтов при помощи генетического редактирования. Животных собираются заселить в Сибирь для борьбы с глобальным изменением климата.

В Петербурге предложили построить 320-купольный храм выше Исаакия и Петропавловки. Проект создан подчеркнуто безумным, чтобы привлечь внимание к проблеме застройки Охтинского мыса.

Билли Айлиш вынудила модный бренд Oscar de la Renta отказаться от меха. Она сказала, что только при таком условии появится на Met Gala в их платье.

Стартовал Российский ресторанный фестиваль — самое масштабное гастрономическое событие в стране. В этом году специальные сеты можно попробовать в более чем 500 заведениях из 33 городов.

Кинокритик Станислав Зельвенский выпустил книгу о Романе Полански. В ней детальный рассказ о каждой картине скандального режиссера.

В сети появилась карта независимых книжных магазинов России. Ее создала соосновательница петербургского книжного «Все свободны» Любовь Беляцкая.

Ловите свежие трейлеры: мюзикла «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, фильма «Чемпион мира» с Хабенским в роли гроссмейстера Корчного и сериала «Уборщица» от Netflix.

У комедии «Близнецы» со Шварценеггером и ДеВито появится сиквел — «Тройняшки». Третьего брата сыграет Трейси Морган.

Лидер «Петли пристрастия» и музыканты Port Mone основали проект Polyn. Срочно послушайте их первый сингл!