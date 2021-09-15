В петербургском пространстве «К-30» выступят Youra и «Труд». Они закроют летний сезон

24 сентября в петербургском пространстве «К-30» пройдет завершающая вечеринка сезона. На ней выступят московская пост-панк-группа «Труд» и украинский продюсер Юрий Бардаш — он представит свой новый проект Youra. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В распоряжении артистов будут две сцены музыкального двора. Youra представит характерный для него напористый брейкбит с едкими речитативами и агрессивным флоу, а «Труд» исполнит лаконичные песни с хлесткими гитарными партиями без лишних метафор.

Помимо «Труда» и Youra, в «К-30» тем же вечером сыграют Kovyazin D., Errortica, Chronic Preview, Petr Tiagunin, TolyaKlepalov, Tsyo и Rwanda. Также 24 сентября на площадке пройдет турнир по бильярду среди представителей клубной индустрии.

Вечер начнется в 20.00. Присоединиться к нему можно, купив билеты на сайте. Проход на вечеринку-закрытие «К-30» стоит 600 рублей.