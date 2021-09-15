Более 500 заведений присоединились к Российскому ресторанному фестивалю. Он продлится три недели

Российский ресторанный фестиваль стартовал — он пройдет в этом году с 15 сентября по 5 октября. К нему присоединились более 500 заведений из 33 городов России, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Рестораны-участники предложат гостям сеты из 4–8 блюд по фиксированной цене. Как и раньше, многие сделали акцент на локальных продуктах и традиционных блюдах региона. В этом году будет три категории сетов — за 990, 1190 и 1390 рублей (в Москве — за 1690).

Помимо основного сета в каждом ресторане можно заказать сладкий сет, куда входит десерт от шеф-повара, порция французского коньяка и свежесваренный эспрессо.

Основатель проекта Александр Сысоев отметил, что во многих местах теперь можно выбирать блюда в сете, — это позволит попробовать больше гастрономических сочетаний.

В столице к фестивалю присоединились в том числе Hands Asian, Davno Bar, «Игристый», Lesnoy, My Big Love, Lila Asia, Gem, Biologie, Accenti, винный бар «Рассвет» и «Л.Е.С.». В Петербурге — Kuznya House, Ôpetit и ресторан «Блок». Посмотреть всех участников можно на сайте проекта.