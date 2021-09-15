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В Испании впервые госпитализировали несовершеннолетнего из‑за зависимости от видеоигры

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:30

В провинции Кастельон в Испании госпитализировали подростка с зависимостью от видеоигры Fortnite. Это первый подобный случай с несовершеннолетним в мире. Об этом сообщило издание El País.

Школьника разместили в больнице на два месяца после того, как родители пожаловались на то, что сын не выходит из дома, отказывается от социальных взаимодействий, имеет проблемы со сном и не соблюдает медицинские предписания.

Ребенок, как отмечала семья, отличался высокой успеваемостью, но в последнее время стал прогуливать школу и все больше времени проводил в сети. По мнению медиков, с помощью видеоигры подросток пытался справиться со стрессом после смерти близкого родственника.

Fortnite стала для школьника «убежищем от эмоционального дискомфорта», сказали специалисты. Они добавили, что лечение мальчика потребует междисциплинарного подхода, в частности, применения когнитивно-поведенческой терапии.

Медики из больницы Кастельона и Университета Хайме I уже добились прогресса в работе с ребенком. Они сократили время, проводимое им за экранами, поощряли общение со сверстниками и проводили занятия по управлению эмоциями и улучшению коммуникационных навыков.

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