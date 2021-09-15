В сети появилась карта независимых книжных России. В нее попали магазины из подборки «Полки»

Соосновательница петербургского книжного магазина «Все свободны» Любовь Беляцкая создала онлайн-карту независимых магазинов, торгующих книгами. Об этом сообщило издание «Полка» в своем телеграм-канале.

На карте можно увидеть расположение и последние новости книжных из разных городов России — от Верхней Пышмы до Южно-Сахалинска. О некоторых из них «Полка» рассказывала ранее в своем репортаже.

Проект также отметил несколько магазинов, расположенных за границей: магазин русской книги «Бабель» в Тель-Авиве, «Книжную нору» в Минске и детский онлайн-ретейлер «Маяк» в Амстердаме.

На странице карты можно прочитать манифест «Что такое независимый книжный?». В нем перечисляются критерии, по которым книжные наносят на карту, среди них — авторский ассортимент и «культурный фильтр, отсеивающий ширпотреб».

У карты появился аккаунт в инстаграме. Он также информирует о новых книжных, открывающихся в России, а также рассказывает, как такой магазин можно открыть самостоятельно.