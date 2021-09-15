Роскомнадзор внедрит систему автоматического поиска запрещенного контента за 58,5 млн рублей

На портале госзакупок появился тендер на создание автоматической системы поиска запрещенной информации в СМИ, соцсетях и мессенджерах. На это обратило внимание издание TJ.

Разместил тендер Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) — подведомственное Роскомнадзору предприятие. Система будет называться «Мониторинг информационных ресурсов» (ИС МИР). Ее задача — выявлять данные, распространение которых в России запрещено или ограничено.

В частности, система должна отслеживать такой контент, как зеркала заблокированных сайтов и «неточные смысловые копии» материалов, собирать ссылки на источники данных, а также группировать тексты по упоминаемым людям, организациям и локациям. Кроме того, ей предстоит анализировать мнение автора и классифицировать его как негативное, нейтральное или позитивное, а также предсказывать, каких пользователей интернета может заинтересовать текст с запрещенной информацией.

Согласно описанию, ИС МИР будет создаваться в два этапа. Цена за первый из них составит 58,5 млн рублей. Выбрать подрядчика намерены до 17 сентября.