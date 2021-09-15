В TikTok заблокировали трек ЛСП «Номера». Пару дней назад под него покончила с собой девушка

TikTok перестал выдавать в поиске трек «Номера» ЛСП. Вместо него соцсеть перенаправляет на телефон психологической помощи и дает советы для тех, кто оказался в сложной ситуации.

Пару дней назад под песню «Номера» покончила с собой молодая девушка во время прямого эфира в инстаграме. Связана ли блокировка в TikTok с этой ситуацией, пока неясно.

В соцсети «ВКонтакте» трек «Номера» нельзя послушать с 2018 года. Тогда платформа заблокировала его по требованию Роскомнадзора за описание способа самоубийства. РКН также запретил на территории России ЛСП «Канкан» и «Монетка».