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Из сельского театра уволили худрука, который собрал 300 тыс. рублей на новый туалет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:17

Петербургского режиссера Дмитрия Туркова, запустившего сбор денег на ремонт туалета, уволили с должности художественного руководителя Мотыгинского драматического театра в Красноярском крае. Об этом он сообщил на сайте краудфандинговой платформы «Планета».

Турков рассказал изданию NGS24.RU, что еще в начале года с Турковым не стали продлевать трудовой договор, когда он истек, объяснив это тем, что идеи постановщика «не совпали» с планами и идеями руководства. Однако сам режиссер уверен, истинная причина увольнения — широкая огласка.

«Из‑за того, что высветились все проблемы, которые не хотели решать и о которых хотели умолчать», — заявил Турков.

За худруком ушла большая часть труппы. По словам Туркова, это случилось еще в начале 2021 года, а через полгода ему и еще нескольким актерам из Мотыгино предложили поработать в новом театре. По информации издания, они служат в театре в городе Нягань.

14 ноября Дмитрий Турко объявил о краудфандинге на ремонт туалета. Всего за несколько дней учреждение смогло собрать 300 тыс. рублей. Провести восстановительные работы решили после того, как санузел закрыли из‑за отсутствия септика. В результате актерам пришлось справлять нужду на улице.

Через несколько дней драмтеатру решили передать в собственность Красноярского края из‑за «уникального статуса учреждения». В местном Минкультуры отметили, что театр «перерос» районный уровень и статус муниципального учреждения «сдерживает его развитие».

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