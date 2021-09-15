Вышел новый трейлер «Вестсайдской истории» Спилберга про двух влюбленных из враждующих банд

В сети появился второй трейлер адаптации бродвейского постановки, основанной на «Ромео и Джульетте», — «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. В прокат мюзикл выйдет 10 декабря 2021 года.
«Вестсайдская история» — это история Ромео и Джульетты, перенесенная на улицы Манхэттена 1950-х годов. Тони и Мария влюбляются друг в друга, несмотря на то что они принадлежат к противоборствующим молодежным группировкам.
Влюбленных сыграли Энсел Элгорт, известный по «Малышу на драйве», и певица Рейчел Зеглер, для которой эта роль станет дебютной. Летом она получила роль Белоснежки в новом ремейке Disney.
В картине также появятся Майк Файст, Ариана ДеБос и Дэвид Альварес. Сценарий фильма по мотивам пьесы Уилльяма Шекспира написал Тони Кушнер. Производством картины занималась компания Amblin Entertainment.
Сейчас Стивен Спилберг вместе с братьями Мэттом и Россом Дафферами,
известными как создатели сериала «Очень странные дела», работает над экранизацией романа «Талисман» Стивена Кинга, который он написал в соавторстве с Питером Страубом. Шоураннером и сценаристом многосерийной адаптации выступит исполнительный продюсер «Очень странных дел» Кертис Гвинн.