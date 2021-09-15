Вышел новый трейлер «Вестсайдской истории» Спилберга про двух влюбленных из враждующих банд

В сети появился второй трейлер адаптации бродвейского постановки, основанной на «Ромео и Джульетте», — «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. В прокат мюзикл выйдет 10 декабря 2021 года.

«Вестсайдская история» — это история Ромео и Джульетты, перенесенная на улицы Манхэттена 1950-х годов. Тони и Мария влюбляются друг в друга, несмотря на то что они принадлежат к противоборствующим молодежным группировкам.