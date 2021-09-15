Лидер «Петли пристрастия» и музыканты Port Mone основали проект Polyn. Вот их первый сингл

Лидер белорусской постпанк-группы «Петля пристрастия» Илья Черепко-Самохвалов и двое участников инструментального трио Port Mone — бас-гитарист Алексей Ванчук и перкуссионист Сергей Кравченко — основали музыкальный проект Polyn. Первый сингл коллектива получил название «Ледокол».

Вот что авторы Polyn рассказывают о том, как создавался проект:

«Мы дружили, пили во двориках и вздыхали про что‑то совместное, и это могло продолжаться, конечно, всю жизнь. Но фиг знает — то ли приближающаяся старость, то ли пандемия столкнули нас в феврале 2020-го в студии, где мы решили, что что‑нибудь не спеша попробуем. Причем без планов, ожиданий, дедлайнов и прочего».

Музыкальную основу для сингла создал Алексей, за текст отвечал Сергей, а за вокал — Илья. «В общем, у нас как‑то сразу же получилось найти приятные себе зоны ответственности в трио», — отметил Ванчук.

Прослушать трек на стриминг-платформах можно здесь.