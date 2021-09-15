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В Петербурге предложили построить 320-купольный храм выше Исаакия и шпиля Петропавловки

Семён Гудошников
Сегодня в 15:49

Архитектурная мастерская PapaUrban предложила построить 320-купольный храм на Охтинском мысу, где 10 лет назад хотели возвести небоскреб «Охта-центр». Об этом пишет телеграм-канал «Клизма романтизма», представители PapaUrban подтвердили «Афише Daily», что действительно разработали такой проект.

По задумке создателей, количество куполов будет символизировать 320-летний юбилей Петербурга, а высота храма — 141,8 метра — отсылать к количеству дней Великой Отечественной войны. Для сравнения: высота Исаакиевского собора составляет 101,5 метра, а колокольни в Петропавловской крепости — 122,5 метра.

© PapaUrban/«Клизма романтизма»
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© PapaUrban/«Клизма романтизма»
2 из 3
© PapaUrban/«Клизма романтизма»
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Вокруг храма предлагается организовать парковку на 1703 машино-места — год основания Петербурга, а вокруг разбить ландшафтный парк. В цокольном этаже планируется открыть археологический музей, в котором можно будет посмотреть остатки средневековых крепостей Ландскрона и Ниеншанц. Очертаниям средневековой крепости должна вторить и пятигранная форма храма.

«Клизма романтизма» отмечает, что PapaUrban не причисляют себя ни к православным активистам, ни к градозащитникам. Но им не нравятся планы по строительству бизнес-центра на Охтинском мысу.

Представители PapaUrban сказали «Афише Daily», что этот проект — пример бумажной архитектуры (неосуществимой в реальности из‑за технической сложности, стоимости, масштабности или цензурных соображений). Он создан подчеркнуто безумным, чтобы привлечь внимание к проблеме застройки Охтинского мыса, отметили там.

Сейчас участком на Охтинском мысу владеет «Газпромнефть». Она планирует построить на территории новое городское пространство с деловыми и общественными зонами, а также ландшафтный парк.

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