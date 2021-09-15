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Совфед вызвал представителей Google и Apple на заседание комиссии по суверенитету

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:40

Совет Федерации выслал официальные письма в компании Google и Apple с требованием отправить своих представителей на заседание комиссии по суверенитету. Об этом пишет РИА «Новости».

На комиссии поднимут вопрос вмешательства американских компаний в выборы в Госдуму. Глава комиссии Андрей Климов в разговоре с агентством отметил, что оба цифровых гиганта «в зоне внимания», «к ним накопилось очень много вопросов».

В Совфеде ждут ответ от Google и Apple до 10 утра 16 сентября. В этот день, накануне выборов, пройдет само заседание комиссии по суверенитету.

13 сентября телеграм-канал Baza сообщил о визите судебных приставов в московский офис Google, чтобы взыскать 32,5 млн рублей штрафов. Там они нашли только одну сотрудницу, которая перенаправила их в США, ведь документы приставов касаются Google LLC.

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