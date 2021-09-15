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Международное объединение журналистов OCCRP прекращает работу в России

Семён Гудошников
Сегодня в 15:02

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, который объединяет журналистов-расследователей со всего мира, объявил о прекращении работы в России. Он пошел на такой шаг, чтобы защитить журналистов на фоне кампании Кремля против независимых СМИ.

Сооснователь и главред OCCRP Дрю Салливан заявил, что сейчас работа проекта в России «может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы». «Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами», — отметил он.

В сообщении центра отмечается, что за последний месяц большинство российских партнеров OCCRP были признаны иноагентами и нежелательными организациями. Своим сотрудникам из России объединение предложило переехать в другие страны. Тем, кто отказался, выплатили пособие и помогли найти новую работу.

OCCRP основан в 2007 году в Боснии и Герцеговине американцем Дрю Салливаном и румыном Полом Раду. Проект специализируется на журналистских расследованиях в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Латинской Америке и Африке.

Организация объединяет более 50 СМИ со всего мира и выпускает более 100 расследований в год. Среди самых громких — публикация «Панамского архива», материалы об отмыве и выводе денег за границу российскими олигархами и азербайджанскими властями, среди недавних — совместное с «Медузой»* расследование о владельцах селитры, взорвавшейся в Бейруте.

*«Медуза» внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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