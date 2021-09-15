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Создатели «Майора Грома» открыли вакансию нового героя для комикса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:36

Издательство Bubble в поисках нового героя комикса из серии «Майор Игорь Гром». Внешность и характер соискателя лягут в основу нового персонажа. Объявление появилось на сайте «VK Работа».

От кандидата требуются яркая внешность, интересная биография, любовь к комиксам, а главное — наличие рабочей профессии. Так авторы идеи хотят подчеркнуть, что героем может стать обычный человек: курьер, официант или кассир.

Взяв за основу внешность и характер кандидата, художники и авторы создадут финальный образ, но на свое усмотрение. Человек может стать злодеем или супергероем, появиться в главной или второстепенной роли, в одном эпизоде или нескольких — все это решат создатели.

В этой серии Гром возвращается на службу. После множества злоключений следователю из Петербурга предстоит заново учиться действовать в когда‑то привычных условиях, искать общий язык с новой напарницей и раскрывать громкие преступления.

Весной на российские киноэкраны вышла экранизация комикса «Майор Гром: Чумной Доктор». Позже она появилась на Netflix, возглавив международный рейтинг.

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