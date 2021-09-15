В России выявили 18 841 новый случай коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 841 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1004 заражения больше, чем вчера.
Самый сильный суточный прирост в Москве — 1838 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Воронежская, Самарская и Ростовская области, а также Пермский край и Нижегородская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 194 926. За последние сутки выздоровели 17 039 пациентов, за все время — 6 435 072 . За сутки умерли 792 человека, за весь период — 195 041.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 225 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (40,8 млн), на втором — Индия (33,2 млн), на третьем — Бразилия (20,9 млн), на четвертом — Великобритания (7,2 млн).