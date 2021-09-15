В России выявили 18 841 новый случай коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 841 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1004 заражения больше, чем вчера.

Самый сильный суточный прирост в Москве — 1838 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Воронежская, Самарская и Ростовская области, а также Пермский край и Нижегородская область.