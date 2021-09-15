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Ученые решили воскресить мамонтов и заселить ими Сибирь. Все для борьбы с глобальным потеплением

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:11

Группа ученых под руководством профессора генетики из Гарвардской медицинской школы Джорджа Черча объединилась в компанию Colossal, которая займется генетическим возрождением шерстистого мамонта. Популяциями вымершего млекопитающего планируется в ближайшем будущем заселить Восточную Сибирь, сообщают The New York Times и Foreign Policy.

На реализацию проекта будет потрачено 15 млн долларов — их компания привлекла от предпринимателя Бена Ламма, известного проектами в области технологий и программного обеспечения. Исследователи рассчитывают создать гибрид мамонта и азиатского слона, максимально приближенного к настоящему мамонту.

За редактирование генов в проекте будет отвечать бывшая коллега Черча Эриона Хайсолли. В имеющиеся ДНК слона будут добавляться гены мамонта, отвечающие за формирование шерстяного покрова у животных и подкожного жира. В результате должен получиться слон, устойчивый к холоду, который будет выглядеть и вести себя как мамонт.

Уже через несколько лет генетики надеются получить первые эмбрионы мамонтоподобных слонов, а конечной целью ставится создание целой жизнеспособной популяции гибридных мамонтов.

«Для нас — это огромный шаг. Теперь мы буквально изменим мир», — заявил Черч.

Специалисты считают, что возвращение вымерших видов способно оздоровить экосистемы Земли и, следовательно, замедлить глобальное потепление.

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