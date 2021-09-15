КНДР провела испытания двух баллистических ракет

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), ракеты неопознанного типа были выпущены из центральных районов КНДР. В Минобороны Японии сообщили, что снаряды упали в море за пределами исключительной экономической зоны страны.

Премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга осудил испытания и назвал их нарушением резолюции Совбеза ООН. Он также отметил, что подобные действия со стороны Северной Кореи угрожают безопасности не только Японии, но и мирового сообщества.

В Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что запуск ракет не повлиял на радиационный фон в Приморском крае — единственном регионе России, граничащем с Северной Кореей.

До этого КНДР запускала баллистические ракеты 25 марта 2021 года, когда испытывала тактические управляемые снаряды нового типа.

13 сентября власти Северной Кореи заявили, что успешно протестировали крылатые ракеты большой дальности нового типа, работа над которыми заняла два года.