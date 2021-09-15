перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ученые решили воскресить мамонтов и заселить ими Сибирь. Все для борьбы с глобальным потеплением 11:11
У комедии «Близнецы» со Шварценеггером и ДеВито появится сиквел — «Тройняшки» 11:08
Данные абонентов оператора «Вымпелком» утекли в сеть 10:26
КНДР провела испытания двух баллистических ракет 10:07
Variety: «Дюна» получит продолжение, даже если провалится в прокате 9:14
Netflix/YouTube
Netflix опубликовал трейлер сериала «Уборщица» с Маргарет Куэлли в главной роли 2:49
Бритни Спирс удалила страницу в инстаграме, чтобы отметить помолвку. Ее поклонники обеспокоены 2:05
В сети появились кадры из «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером 1:09
ЕСПЧ присудил россиянке почти 13 тыс. евро по делу о порномести Вчера в 23:56
Вайнона Райдер сыграет главную роль в мистическом триллере «Корова» Вчера в 22:54
Xiaomi откажется от блокировки смартфонов в странах с запретом на экспорт устройств Вчера в 22:54
Самоизоляция Путина, итальянский орден Урганта и другие новости дня
Вчера в 21:54 дайджест
Финляндия возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 октября Вчера в 21:51
Lego и Netflix выпустили совместный набор конструктора на основе шоу «Queer Eye» Вчера в 21:45
На Фарерских островах охотники убили почти 1500 дельфинов Вчера в 21:07
Apple/Youtube
Apple показала новый iPhone 13. Модель получит суперпрочное стекло и уменьшенную «челку» Вчера в 20:48
В конце сентября Apple запустит приложение для тренировок Fitness+ в России Вчера в 20:41
Apple представила обновленную версию самого бюджетного iPad. Модель Mini получит стереодинамики Вчера в 20:14
Верховный суд оправдал женщину, ударившую ножом душившего ее партнера. Ранее ее осудили на два года Вчера в 19:34
Медиапортал Ömankö выпустил коллекцию одежды к ярмарке Cosmoscow Вчера в 18:45
Отключить рекламу

Данные абонентов оператора «Вымпелком» утекли в сеть

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:26

Личные данные абонентов домашнего интернета оператора «Вымпелком» утекли в сеть. В открытом доступе оказались паспортные данные, адреса электронной почты и номера телефонов почти 2 млн клиентов. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на эксперта по компьютерной безопасности Боба Дьяченко и телеграм-канал «Утечки информации».

По информации Дьяченко, доступ к слитой информации предоставлялся через открытый сервер с 27 августа по 13 сентября. Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян предположил, что речь идет об утечке 1,5-2 млн уникальных записей с персональными данными. Сервер содержит около 4,2 терабайта данных.

«Это позволяет считать инцидент одной из крупнейших утечек персональных данных в 2021 году», — заявил Оганесян. По подсчетам «ТМТ Консалтинг», всего абонентов домашнего интернета «Вымпелкома» (бренд «Билайн») 2,86 млн человек.

В пресс-службе «Вымпелкома» подтвердили утечку, но отметили, что в слитой базе находятся данные «небольшой части наших абонентов фиксированного интернета». В компании заявили, что уже расследуют инцидент, все данные уже под защитой и клиентам ничего не угрожает.

В продаже на теневых форумах база пока не выложена, однако Оганесян считает, что за это время ее скачали не один раз. Эксперт из «Ростелеком-Солар» Петр Куценк предполагает, что утекли самые чувствительные персональные данные и последствием может быть финансовое мошенничество и персонализированный фишинг.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить