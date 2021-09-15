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Netflix опубликовал трейлер сериала «Уборщица» с Маргарет Куэлли в главной роли

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:49

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Уборщица» («Maid»), главную роль в котором сыграла звезда «Однажды в… Голливуде» и «Моего года в Париже» Маргарет Куэлли.

В ролике можно увидеть актрису в роли о юной матери-одиночки, которая вынуждена бежать от отца своего ребенка и найти новый кров и работу. Ей приходится убирать дома, чтобы прокормить дочь, и решиться вернуться к бойфренду или бороться с ним.

Сериал вдохновлен бестселлером New York Times — книгой мемуаров писательницы Стефани Лэнд под названием «Уборщица: тяжелая работа, низкая зарплата и материнское желание выжить». Созданием проекта занимаются продюсеры «Бесстыжих» и «Девушки, подающей надежды».

Помимо Куэлли, в шоу снялись Райли Невеа Уиттет, Ник Робинсон, Аника Нони Роуз, Трэйси Вилар, Билли Берк, Энди МакДауэлл, Реймонд Эблэк, Би Джей Харрисон, Ксавьер де Гузман, Эйми Карреро и Тоби Левинс.

Среди режиссерского состава сериала — Джон Уэллс («Август»), Зинга Стюарт («Анатомия страсти»), Хелен Шейвер («13 причин почему»), Лила Неджебауэр и Куйен Трэн. Одними из продюсеров экранизации выступют Марго Робби и Том Аскерлей. Шоу выйдет на Netflix 1 октября.

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