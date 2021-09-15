Netflix опубликовал трейлер сериала «Уборщица» с Маргарет Куэлли в главной роли

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Уборщица» («Maid»), главную роль в котором сыграла звезда «Однажды в… Голливуде» и «Моего года в Париже» Маргарет Куэлли.

В ролике можно увидеть актрису в роли о юной матери-одиночки, которая вынуждена бежать от отца своего ребенка и найти новый кров и работу. Ей приходится убирать дома, чтобы прокормить дочь, и решиться вернуться к бойфренду или бороться с ним.