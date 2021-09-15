Бритни Спирс удалила страницу в инстаграме, чтобы отметить помолвку. Ее поклонники обеспокоены

Американская певица Бритни Спирс удалила страницу в Instagram. Об этом сообщил телеканал 360. Вскоре артистка объяснила в твиттере, что решила отдохнуть от соцсетей.
«Не беспокойтесь, ребята… просто беру небольшой перерыв с социальными медиа, чтобы отметить свою помолвку. В скоро вернусь», — написала Спирс.
Таким образом певица отреагировала на беспокойство своих поклонников, которые заметили исчезновение инстаграм-профиля и заподозрили, что с Бритни может происходить что‑то неладное.
Тем не менее, некоторым подписчикам публикация в твиттере показалась неубедительной. Они предположили, что сообщение написала вовсе не поп-звезда, а кто‑то другой.
«Я не верю этому… она могла взять перерыв без удаления аккаунта. Что‑то выглядит подозрительным»
«Значит, твой инстаграм — это самый прямой способ общения с поклонниками, но ты решаешь деактивировать его и делиться новостями в твиттере?»
«Я реально не доверяю этому твиту, 2 года назад, когда Бритни взяла перерыв, это случилось, потому что они заперли ее вопреки ее воле #ГДЕБРИТНИ #ОСВОБОДИТЕБРИТНИ»
«Пожалуйста, выйди в прямой эфир и скажи нам это. После твоих показаний мы обеспокоены. Мы любим тебя. Пожалуйста, оставайся в безопасности. Поздравляю с помолвкой!»
«Подмигни дважды, если они забрали у тебя телефон»
«Можешь ли ты как‑то подтвердить, что это действительно то, как ты чувствуешь, и что тебя не просили сказать/опубликовать это. Не пытаюсь обесценить твой голос и чувства. Просто параноик после того, как они убедили тебя снять те видео, где ты говоришь, будто счастлива и в порядке. Люблю тебя #ОсвободитеБритни»
На этой неделе Бритни Спирс обручилась со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Они вместе уже более пяти лет. А ранее отец звезды подал заявление о прекращении опеки над ней — это случилось после судебных тяжб.