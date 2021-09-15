Бритни Спирс удалила страницу в инстаграме, чтобы отметить помолвку. Ее поклонники обеспокоены

Американская певица Бритни Спирс удалила страницу в Instagram. Об этом сообщил телеканал 360. Вскоре артистка объяснила в твиттере, что решила отдохнуть от соцсетей.

«Не беспокойтесь, ребята… просто беру небольшой перерыв с социальными медиа, чтобы отметить свою помолвку. В скоро вернусь», — написала Спирс.