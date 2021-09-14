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ЕСПЧ присудил россиянке почти 13 тыс. евро по делу о порномести

Юлия Онодэра
Вчера в 23:56

Европейский суд по правам человека присудил россиянке Валерии Володиной 7,5 тыс. евро по делу о порномести и киберсталкинге, сообщил сайт ЕСПЧ. Девушка обратилась в инстанцию после того, как в России ее партнера отказались привлекать к ответственности.

Бывший молодой человек Володиной в 2016 году взломал ее страницу в социальной сети, выкрал интимные фото и персональные данные. Затем он разместил их в сети и унизил девушку с их помощью перед одноклассниками и учителем ее 12-летнего сына.

Также мужчина начал угрожать экс-подруге убийством. Из‑за угроз Володиной пришлось сменить имя и уехать из России. Девушка обратилась в полицию Ульяновска, однако уголовное дело открыли только в марте 2018 года и закрыли осенью 2020 года из‑за окончания срока давности.

По мнению ЕСПЧ, российские власти таким образом нарушили статью 8 Конвенции о правах человека. Она утверждает право на уважение частной и семейной жизни. В дополнение суд потребовал, чтобы Володиной выплатили 5,3 тыс. евро судебных издержек.

Ранее Европейский суд уже присудил Володиной 20 тыс. евро в июле 2019 года. Тогда ЕСПЧ рассмотрел жалобу женщины на бездействие властей и признал российские власти виновными в нарушении запрета на бесчеловечное обращение.

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