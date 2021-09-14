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Вайнона Райдер сыграет главную роль в мистическом триллере «Корова»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:54

Вайнона Райдер сыграет главную роль в мистическом инди-триллере «Корова» — его поставит продюсер «Каджиллионера» Эли Горовиц. Об этом cообщил Deadline.

Вместе с Райдер в фильме сыграют Дермот Малруни («Свадьба лучшего друга», «Жених напрокат»), Джон Галлахер-младший («Под водой», «Мир Дикого Запада»), Оуэн Тиг («Оно», «В тихом омуте») и Бриэнн Тджу («Синяя бездна 2»).

Сценарий ленты написала сама Горовиц вместе с Мэтью Дерби. Продюсерами проекта выступили Рафаэль Маргулес, Джей Ди Лифшиц (оба — «Инфекция», «Бекки»), Шон Сангани («Отчаянный ход», «Три секунды»), Расс Постернак («Дальний космос»), Энтони Еу и Трейси Розенблюм.

Сюжет «Коровы» пока не раскрывается. Также неизвестно, когда картина выйдет на экраны. Ее премьера пройдет на стриминговом сервисе HBO Max.

Там же в ближайшее время можно будет посмотреть сериал про Пингвина, четвертую «Матрицу», новый криминальный проект Содерберга, приквел «Клана Сопрано», спин-офф «Времени приключений» и шоу о темнокожем Супермене.

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