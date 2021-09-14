Xiaomi откажется от блокировки смартфонов в странах с запретом на экспорт устройств

Китайский производитель гаджетов Xiaomi отменит блокировку телефонов в странах, которые находятся под санкциями. Это была временная мера по борьбе с незаконным ввозом устройств, пишет Global Times со ссылкой на представителя компании.

В начале сентября Xiaomi начал удаленно блокировать смартфоны на Кубе, в Иране, Сирии, КНДР, Судане и Крыму. Пользователи начали жаловаться на проблему на популярных форумах.

Устройства выключались, а на темном экране появлялось сообщение: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать».

По словам источника Global Times, компания пыталась «предотвратить контрабанду на черном рынке и защитить безопасность личных данных пользователей». Однако эта мера должна была действовать только во время расследования возможного незаконного ввоза техники.

На данный момент расследования «достигло результатов». Представитель Xiaomi заявил, что в блокировке больше нет необходимости и она снимется в ближайшее время.

В разделе «Условия продажи» на официальном сайте Xiaomi есть пометка о запрете на экспорт в перечисленные страны — для ввоза продукции в запрещенные регионы в клиенты обязаны получить специальную лицензию. Компания ссылается на законы США, хотя официально не представлена на американском рынке.