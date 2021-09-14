перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Xiaomi откажется от блокировки смартфонов в странах с запретом на экспорт устройств 22:54
Вайнона Райдер сыграет главную роль в мистическом триллере «Корова» 22:54
Самоизоляция Путина, итальянский орден Урганта и другие новости дня
21:54 дайджест
Финляндия возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 октября 21:51
Lego и Netflix выпустили совместный набор конструктора на основе шоу «Queer Eye» 21:45
На Фарерских островах охотники убили почти 1500 дельфинов 21:07
Apple/Youtube
Apple показала новый iPhone 13. Модель получит суперпрочное стекло и уменьшенную «челку» 20:48
В конце сентября Apple запустит приложение для тренировок Fitness+ в России 20:41
Apple представила обновленную версию самого бюджетного iPad. Модель Mini получит стереодинамики 20:14
Верховный суд оправдал женщину, ударившую ножом душившего ее партнера. Ранее ее осудили на два года 19:34
Медиапортал Ömankö выпустил коллекцию одежды к ярмарке Cosmoscow 18:45
Кадр со съемок фильма «Вета»
Музыканты из «Альянса» и «Ундервуда» снялись в драме Стаси Венковой «Вета» 18:42
На Шуховской башне включили праздничную подсветку. Лучшие кадры из соцсетей 18:00
Исследование: использование гаджетов не увеличивает тревогу у детей, но помогает иметь больше друзей 17:53
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль МТС Live Sessions. В программе арт-перформансы и лайвы 17:38
Организаторы St.Fields объявили о переносе фестиваля и анонсировали его приквел 17:18
тодар бактемир/Twitter
Московский метрополитен прокомментировал таблички на узбекском и таджикском 17:05
Моноспектакль, паблик-ток и презентация книги: в «Никольских рядах» пройдет литературный четверг 16:28
WSJ: Facebook ведет белые списки людей, которые могут нарушать правила соцсети 16:03
Австрия отказалась принимать афганских беженцев 15:25
Отключить рекламу

Xiaomi откажется от блокировки смартфонов в странах с запретом на экспорт устройств

Виктория Шанина
Сегодня в 22:54

Китайский производитель гаджетов Xiaomi отменит блокировку телефонов в странах, которые находятся под санкциями. Это была временная мера по борьбе с незаконным ввозом устройств, пишет Global Times со ссылкой на представителя компании.

В начале сентября Xiaomi начал удаленно блокировать смартфоны на Кубе, в Иране, Сирии, КНДР, Судане и Крыму. Пользователи начали жаловаться на проблему на популярных форумах.

Устройства выключались, а на темном экране появлялось сообщение: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать».

По словам источника Global Times, компания пыталась «предотвратить контрабанду на черном рынке и защитить безопасность личных данных пользователей». Однако эта мера должна была действовать только во время расследования возможного незаконного ввоза техники.

На данный момент расследования «достигло результатов». Представитель Xiaomi заявил, что в блокировке больше нет необходимости и она снимется в ближайшее время.

В разделе «Условия продажи» на официальном сайте Xiaomi есть пометка о запрете на экспорт в перечисленные страны — для ввоза продукции в запрещенные регионы в клиенты обязаны получить специальную лицензию. Компания ссылается на законы США, хотя официально не представлена на американском рынке.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить