Финляндия возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 октября

Финляндия вновь начнет выдавать россиянам туристические визы с 1 октября. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны в соцсетях и на своем сайте.

Обратиться за оформлением визы можно будет в Москве и Петербурге в визовых центрах VFS Global. Для этого необходимо предварительно записаться на прием. Визы будут выдавать тем, у кого ранее уже была шенгенская мультивиза в Финляндию на срок не менее двух лет.

Срок действия старой визы, выданной Финляндией, должен истечь не более двух лет назад, добавили в министерстве. Кроме того, Финляндия ограничит максимальное число заявителей, у которых ранее была виза — их может быть до 500 тыс. человек.

Также получить визу смогут те граждане, которые собираются посетить страну с деловыми целями. Кроме того, Финляндия уже выдает визы владельцам дипломатических и служебных паспортов, родственникам граждан страны и некоторым другим категориям россиян.

В МИД отметили, что наличие визы не гарантирует возможность пересечения границы во время пандемии коронавируса. Решение о въезде будут принимать сотрудники Пограничной службы ФСБ, подчеркнули в ведомстве.