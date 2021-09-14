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На Фарерских островах охотники убили почти 1500 дельфинов

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:07

На Фарерских островах ночью 12 сентября охотники загнали 1428 атлантических белобоких дельфинов на мелководье возле деревни Скалафьордур и убили их. Об этом сообщила природоохранная организация Sea Shepherd.

Инцидент стал крупнейшей акцией охоты на морских млекопитающих на Фарерских островах, отметили в Sea Shepherd. Ранее самым массовым убийством дельфинов считалась охота в 1940 году, когда были истреблены 1200 гринд.

На Фарерских островах традиционно разрешен китобойный промысел. Однако акция 12 сентября была нелегальной: о ней не знали организаторы гриндадрапа — ежегодной официальной охоты на морских животных. Разрешения на убийство дельфинов у охотников 12 сентября не было.

Кроме того, по информации организации, у многих участников забоя вообще не было лицензии. Ее на Фарерских островах выдают после прохождения обучения по быстрому убийству дельфинов. Вследствие этого многие погибшие животные умирали в страданиях.

Некоторые дельфины получили травмы от гребных винтов моторных лодок. Выброшенные на берег, они оставались живы и долго мучились. При этом потребности в убийстве такого количества дельфинов у охотников не было, считают в Sea Shepherd.

Активисты отмечают, что мяса после последнего гриндадрапа было так много, что его получили не только охотники и все местные жители, но и люди из других территорий. Участники акции беспокоились, что мясо придется выбрасывать, если на него не найдутся желающие.

Ранее Sea Shepherd выступала за бойкот продукции Фарерских островов и туристических возможностей архипелага. С помощью него защитники природы надеются остановить древнюю традицию гриндадрапа.

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