В конце сентября Apple запустит приложение для тренировок Fitness+ в России

В конце сентября в России появится приложение Fitness+ от Apple. Об этом компания сообщила в ходе традиционной ежегодной презентации в Калифорнии.

Внутри приложения есть программы тренировок, которые обновляются каждую неделю. Разработчики предлагают как кардио и силовые упраженения, так и медитации.

Fitness+ можно подключить к Apple Watch для отслеживания физических нагрузок и упражнений. Благодаря этой функции можно заниматься с тренером по индивидуальной системе.

Помимо России сервис запустится еще в 20 странах. В их числе Бразилия, Колумбия, Германия, Франция, Канада, Испания и другие.