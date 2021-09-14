Apple представила обновленную версию самого бюджетного iPad. Модель Mini получит стереодинамики

Apple выпустит обновленную версию самого бюджетного планшета iPad. Процессор будет втрое быстрее, а камера начнет эффективнее ловить фокус, сообщили в компании на презентации 14 сентября.

Планшет получит процессор A13, который в три раза ускорит работу устройства. Также он будет совместим со всеми аксессуарами — от первой версии Pencil до последней Smart Keyboard.

Новая камера будет быстрее фокусироваться и начнет следить за тем, кого снимает пользователь, — раньше такая функция была доступна только в iPad Pro. Разрешение широкоугольной камеры достигнет 12 мегапикселей и будет захватывать изображение в 122 градуса.

В iPad Mini, по словам гендиректора Apple Тима Кука, самые большие изменения в его истории. Благодаря уменьшенным рамкам его размер сохранится прежним, а диагональ экрана достигнет 8,3 дюйма. Процессор станет на 40% быстрее, а Touch ID расположится сверху — как у модели Pro.

Планшет будет поддерживать 5G. Вместе с обновлением iOS 15 появится перевод с иностранного языка в режиме реального времени. Кроме того, были обновлены обе камеры, а сам iPad Mini оборудовали стереодинамиками.

Цена бюджетного iPad составит 329 долларов. iPad Mini поступит в продажу за 499 долларов.