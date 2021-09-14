Lego и Netflix выпустили совместный набор конструктора на основе шоу Queer Eye

Производитель конструкторов Lego выпустил набор вместе со стриминговой платформой Netflix. Он посвящен популярному в Европе реалити-шоу Queer Eye.

Телесериал впервые вышел на Netflix в 2018 году. По задумке экспертный совет из пяти геев помогает преобразить жизнь среднестатистического мужчины. Они приходят домой к героями шоу, убирают их квартиру, меняют прическу, стиль одежды и отправляют на свидание.

Набор конструктора «Queer Eye — The Fab Five» поступит в продажу 1 октября. В него войдут шесть фигурок и модель квартиры с кухней, гостинной и гардеробом, созданные по мотивам шоу.