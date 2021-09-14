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Lego и Netflix выпустили совместный набор конструктора на основе шоу Queer Eye

Виктория Шанина
Сегодня в 21:45

Производитель конструкторов Lego выпустил набор вместе со стриминговой платформой Netflix. Он посвящен популярному в Европе реалити-шоу Queer Eye.

Телесериал впервые вышел на Netflix в 2018 году. По задумке экспертный совет из пяти геев помогает преобразить жизнь среднестатистического мужчины. Они приходят домой к героями шоу, убирают их квартиру, меняют прическу, стиль одежды и отправляют на свидание.

Набор конструктора «Queer Eye — The Fab Five» поступит в продажу 1 октября. В него войдут шесть фигурок и модель квартиры с кухней, гостинной и гардеробом, созданные по мотивам шоу.

Под постом Lego в инстаграме много положительных отзывов – пользователи хвалят компанию за выпуск ЛГБТК+ набора и небинарных фигурок.

«Это прекрасно, спасибо»

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«Я обожаю такое! Мы с моей подругой однозначно купим это»

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«Я в восторге от этого набора! Минифигурки идеальны, комплект идеален, лицо, руки, ноги — все это совершенство! <…> Я буду ждать, чтобы заказать его в полночь 1 октября, это точно. Спасибо за этот драгоценный набор»

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Есть и комментарии от хейтеров. В основном они либо ничего не знают о шоу, либо переживают из‑за пропаганды гомосексуализма среди детей.

«Неужели я единственный, кто не имеет ни малейшего представления о том, что это такое?»

1 из 2

«Мне любопытно, зачем это делать для детской линейки игрушек»

2 из 2

Вероятно, это первый набор Lego по мотивам реалити-шоу, многие комментаторы уже предлагают компании создать конструктор, основанный на их любимых сериалах. Появится ли «Queer Eye — The Fab Five» в продаже России, пока неизвестно.

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