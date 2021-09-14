Lego и Netflix выпустили совместный набор конструктора на основе шоу Queer Eye

Производитель конструкторов Lego выпустил набор вместе со стриминговой платформой Netflix. Он посвящен популярному в Европе реалити-шоу Queer Eye.
Телесериал впервые вышел на Netflix в 2018 году. По задумке экспертный совет из пяти геев помогает преобразить жизнь среднестатистического мужчины. Они приходят домой к героями шоу, убирают их квартиру, меняют прическу, стиль одежды и отправляют на свидание.
Набор конструктора «Queer Eye — The Fab Five» поступит в продажу 1 октября. В него войдут шесть фигурок и модель квартиры с кухней, гостинной и гардеробом, созданные по мотивам шоу.
Под постом Lego в инстаграме много положительных отзывов – пользователи хвалят компанию за выпуск ЛГБТК+ набора и небинарных фигурок.
«Это прекрасно, спасибо»
«Я обожаю такое! Мы с моей подругой однозначно купим это»
«Это первая небинарная фигурка Lego?»
«Я в восторге от этого набора! Минифигурки идеальны, комплект идеален, лицо, руки, ноги — все это совершенство! <…> Я буду ждать, чтобы заказать его в полночь 1 октября, это точно. Спасибо за этот драгоценный набор»
Есть и комментарии от хейтеров. В основном они либо ничего не знают о шоу, либо переживают из‑за пропаганды гомосексуализма среди детей.
«Неужели я единственный, кто не имеет ни малейшего представления о том, что это такое?»
«Мне любопытно, зачем это делать для детской линейки игрушек»
Вероятно, это первый набор Lego по мотивам реалити-шоу, многие комментаторы уже предлагают компании создать конструктор, основанный на их любимых сериалах. Появится ли «Queer Eye — The Fab Five» в продаже России, пока неизвестно.