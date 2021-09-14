Верховный суд оправдал женщину, ударившую ножом душившего ее партнера. Ранее ее осудили на два года

Верховный суд закрыл дело жительницы волгоградского села Кислово Татьяны Воробьевой, сообщила «Зона права». Женщина ударила ножом душившего ее партнера, но районный суд ранее не счел ее действия самообороной и приговорил к двум годам колонии.

По мнению Верховного суда, в поступке Воробьевой не было состава преступления, поскольку женщина защищалась и спасала свою жизнь. За Воробьевой признали право на реабилитацию.

В июне Быковский районный суд Волгоградской области признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью с применением оружия и приговорил к двум годам колонии. В тюрьме Воробьева должна была оказаться после взросления ее дочки.

Суд посчитал, что подсудимая знала о том, что ее сожитель находится в состоянии алкогольного опьянения и может быть агрессивен. Поскольку она «не уступала потерпевшему в конфликте», действия Воробьевой не стали рассматривать как самооборону.

Женщина не согласилась с таким заключением суда и подала апелляцию. Она утверждала, что ударила партнера ножом случайно, когда не могла дышать и пыталась вырваться. Пострадавший также отметил в суде, что не имеет к Воробьевой претензий.

Областной суд смягчил квалификацию дела до причинения тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны и заменил наказание на полгода исправительных работ условно с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Верховный суд же встал на сторону Воробьевой и отменил решения нижестоящих судов. Они, как считают в «Зоне права», «воспроизводили типичные для такой категории дел стереотипы и предрассудки».

«Суд первой инстанции фактически возложил на Воробьеву ответственность за совершенное в отношении нее домашнее насилие. <…> Решение ВС России по делу Воробьевой является важным с точки зрения формирования судебной практики по такой категории дел», — отметили правозащитники.