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Верховный суд оправдал женщину, ударившую ножом душившего ее партнера. Ранее ее осудили на два года

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:34

Верховный суд закрыл дело жительницы волгоградского села Кислово Татьяны Воробьевой, сообщила «Зона права». Женщина ударила ножом душившего ее партнера, но районный суд ранее не счел ее действия самообороной и приговорил к двум годам колонии.

По мнению Верховного суда, в поступке Воробьевой не было состава преступления, поскольку женщина защищалась и спасала свою жизнь. За Воробьевой признали право на реабилитацию.

В июне Быковский районный суд Волгоградской области признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью с применением оружия и приговорил к двум годам колонии. В тюрьме Воробьева должна была оказаться после взросления ее дочки.

Суд посчитал, что подсудимая знала о том, что ее сожитель находится в состоянии алкогольного опьянения и может быть агрессивен. Поскольку она «не уступала потерпевшему в конфликте», действия Воробьевой не стали рассматривать как самооборону.

Женщина не согласилась с таким заключением суда и подала апелляцию. Она утверждала, что ударила партнера ножом случайно, когда не могла дышать и пыталась вырваться. Пострадавший также отметил в суде, что не имеет к Воробьевой претензий.

Областной суд смягчил квалификацию дела до причинения тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны и заменил наказание на полгода исправительных работ условно с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Верховный суд же встал на сторону Воробьевой и отменил решения нижестоящих судов. Они, как считают в «Зоне права», «воспроизводили типичные для такой категории дел стереотипы и предрассудки».

«Суд первой инстанции фактически возложил на Воробьеву ответственность за совершенное в отношении нее домашнее насилие. <…> Решение ВС России по делу Воробьевой является важным с точки зрения формирования судебной практики по такой категории дел», — отметили правозащитники.

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