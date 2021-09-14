Apple показала новый iPhone 13. Модель получит суперпрочное стекло и уменьшенную «челку»

Apple представила новый iPhone с более ярким экраном, уменьшенной «челкой» и суперпрочным стеклом. Презентация началась 14 сентября, в 20.00 по московскому времени, трансляцию можно посмотреть на официальном ютьюб-канале компании.

iPhone 13 будет доступен в пяти цветах — розовом, синем, красном, черном и белом. Экран оснащен новым суперпрочным водонепроницаемым стеклом, а вырез под камеру (в народе — «челка») стал меньше на 20%.

Камер теперь только две, но гендиректор компании Тим Кук обещает улучшенное качество изображения, даже в ночном режиме. Для видеосъемки появился «киноэффект» — режим быстрой смены фокуса. Технология понимает когда человек смотрит в кадр и фокусируется на нем.

Шестиядерный процессор оснащен чипом A15, и он в несколько раз мощнее более ранних телефонов. Зарядку iPhone 13 будет держать на 2,5 часа дольше, чем предыдущая модель.

iPhone 13 mini будет стоить от 699 долларов, а iPhone 13 – от 799 долларов.

В линейке iPhone Pro появился новый цвет – небесно-голубой. Частота обновления экрана достигла 120 герц.