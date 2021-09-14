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Медиапортал Ömankö выпустил коллекцию одежды к ярмарке Cosmoscow

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:45

Медиапортал Ömankö выпустил капсульную коллекцию одежды специально для ярмарки современного искусства Cosmoscow. Об этом «Афише Daily» сообщили представители мероприятия.

В линейку вошли футболки, худи и сумки с принтом, изображающим здание Гостиного Двора — там изначально должна была пройти ярмарка. После смены локации команда придумала AR-трансформацию принта, ее можно осуществить в соцсети «ВКонтакте».

Сервис «Клипы ВКонтакте» предлагает навести камеру смартфона на предмет из коллекции и запустить специальный AR-эффект: рисунок Гостиного Двора изменится на изображение Центрального Манежа.

Там же можно найти серию коротких вертикальных роликов от художников Cosmoscow, в них они расскажут о своих работах и научат лучше понимать современное искусство. Также в соцсети появятся видео ярмарки-сателлита Blazar и «Мультимедиа-арт-музея».

Cosmoscow пройдет с 18 по 20 сентября. На мероприятии представят проекты более 350 современных художников. Ярмарка позволит познакомиться с трендами арт-рынка и узнать больше об актуальном искусстве. Подробнее о программе — здесь.

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