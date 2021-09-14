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Исследование: использование гаджетов не увеличивает тревогу у детей, но помогает иметь больше друзей

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:53

Ученые из Университета Колорадо (США) провели исследование влияния гаджетов на жизнь и психологическое состояние детей в возрасте 9–10 лет. Работа выявила, что устройства скорее оказывают позитивное воздействие, нежели негативное, сообщил Science Daily.

Специалисты проанализировали данные 11,8 тыс. школьников. Они использовали для оценки не только заполненные ими анкеты, но и родительские отчеты о проблемах с успеваемостью и поведением, а также итоги психологической диагностики детей.

Выяснилось, что частое использование гаджетов не приводит к повышенной тревожности или развитию депрессии. Зато оно помогает детям иметь больше друзей. Соцсети и другие сервисы способствуют общению между сверстниками, отмечают ученые.

На проблемы с поведением гаджеты влияют в 2,5 раза меньше, чем социально-экономические факторы. А психологические сложности чаще становятся причиной, а не следствием чрезмерного внимания к интернету.

По словам исследователей, дети, испытывающие недостаток внимания со стороны родителей, более склонны проводить время в сети или за видеоиграми. Также к гаджетам более привязаны школьники, имеющие проблемы со сном.

В целом мальчики в день проводят за экранами гаджетов на 45 минут больше, чем девочки. В будни они могут быть заняты цифровыми развлечениями по четыре часа, в выходные — почти по пять часов. Причем мальчики отдают предпочтение видеоиграм, а не соцсетям.

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