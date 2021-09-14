В Москве и Петербурге пройдет фестиваль МТС Live Sessions. В программе арт-перформансы и лайвы

В арт-пространствах Москвы и Петербурга пройдет фестиваль МТС Live Sessions. Это серия перформансов с участием артистов разных музыкальных жанров, посвященная разнообразию форм искусства, рассказали «Афише Daily» представители ивента.

Фестиваля откроют выступления нового музыкального проекта «Косая гора», Ishome и Миши Мищенко в рамках выставки New Nature от российской арт-группы Recycle, которая проходит в ЦВЗ «Манеж» в Петербурге. Артисты дополнят своим звучанием интерактивные скульптуры, динамические инсталляции Recycle Group и превратят зрителей в участников симбиоза виртуального и музыкального перформанса.

23 сентября

Ishome

Мирабелла Карьянова, известная под псевдонимом Ishome, перенесет участников перформанса из реального мира в виртуальный. Ее треки — это смесь воздушного даба, юкей-гэрриджа и ритмизованного эмбиента.

24 сентября

Миша Мищенко

Композитор Миша Мищенко представит свою новую музыкальную программу MOSAIC после двух лет перерыва. В его треках переплетаются этнические мотивы, эфемерный эмбиент, IDM и множество других жанров.

25 сентября

«Косая гора»

«Косая гора» — это проект от музыканта Kedr Livanskiy и продюсера Евгения Фадеева (он же Flaty). Авторы совмещают новые звуки на стыке фолка, неспешную джемовую психоделику и экспериментальную электронику. Перформанс в рамках «МТС Live Sessions x Манеж» станет первым живым выступлением дуэта.

Билеты на МТС Live Sessions и подробности мероприятия можно найти по ссылке.