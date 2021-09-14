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Моноспектакль, паблик-ток и презентация книги: в «Никольских рядах» пройдет литературный четверг

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:28

16 сентября в летнем дворе «Никольских рядов» пройдет первый литературный четверг «Литература в Никольских. Книжный штурман». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.

Организует серию встреч Семеновская библиотека. В программе предстоящего мероприятия — творческие встречи с писателями и литераторами, спектакль, концерт и книжный маркет.

Литературный четверг откроется презентацией сборника читательских рекомендаций «Книжный штурман», который ежегодно выпускает библиотечная система им. М.Ю.Лермонтова. В издание вошли 50 книжных советов по выбору книги от читателей по всей стране.

После этого запланирован моноспектакль «Смеющиеся звезды» от театральной компании «Ойра-Ойра». Постановка основана на отрывках из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и стихотворениях Юрия Левитанского.

Следом состоится паблик-ток, посвященный состоянию современного литературного процесса. Спикером выступит доктор филологических наук, профессор Мария Черняк.

О том, как познакомиться с самим собой через творчество и литературу, расскажет мастер современной прозы, психолог Елена Колина. Писательница проведет встречу под названием «Творить и не бояться. Как приручить идею».

Завершит вечер концерт вокалистки и саксофонистки петербургской группы «НОМ». Она исполнит любимые песни собственного сочинения и парочку каверов — от лирических баллад до заводных, немного хулиганских треков.

Участие во всех событиях бесплатное, по предварительной регистрации. Сделать это можно по ссылке.

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