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В Калининградской области задержали мужчину с килограммом конопли. Он нес ее в подарок супруге

Семён Гудошников
Сегодня в 10:45

В городе Неман Калининградской области сотрудники ГИБДД задержали на улице мужчину с килограммом конополи. Об этом заявили в пресс-службе местного МВД.

Мужчина попал в поле зрения инспекторов, поскольку вел себя подозрительно — «почти бежал, постоянно оглядываясь». В руках у него был пакет. Когда полицейские остановили мужчину и попросили показать его содержимое, тот бросился бежать.

Беглеца удалось задержать на соседней улице. Причиной его желания скрыться послужил пакет, в котором нашли более килограмма конопли. По словам мужчины, он нес ее в подарок супруге.

Как отмечают в МВД, килограмм наркосодержащего растения — это крупный размер. На неманца завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК и отправили в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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