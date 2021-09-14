В Калининградской области задержали мужчину с килограммом конопли. Он нес ее в подарок супруге

В городе Неман Калининградской области сотрудники ГИБДД задержали на улице мужчину с килограммом конополи. Об этом заявили в пресс-службе местного МВД.

Мужчина попал в поле зрения инспекторов, поскольку вел себя подозрительно — «почти бежал, постоянно оглядываясь». В руках у него был пакет. Когда полицейские остановили мужчину и попросили показать его содержимое, тот бросился бежать.