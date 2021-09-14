В Калининградской области задержали мужчину с килограммом конопли. Он нес ее в подарок супруге

В городе Неман Калининградской области сотрудники ГИБДД задержали на улице мужчину с килограммом конополи. Об этом заявили в пресс-службе местного МВД.
Мужчина попал в поле зрения инспекторов, поскольку вел себя подозрительно — «почти бежал, постоянно оглядываясь». В руках у него был пакет. Когда полицейские остановили мужчину и попросили показать его содержимое, тот бросился бежать.
Беглеца удалось задержать на соседней улице. Причиной его желания скрыться послужил пакет, в котором нашли более килограмма конопли. По словам мужчины, он нес ее в подарок супруге.
Как отмечают в МВД, килограмм наркосодержащего растения — это крупный размер. На неманца завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК и отправили в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.