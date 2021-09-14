Президент информагентства Reuters уйдет со своего поста к концу года

Президент британского информационного агентства Reuters Майкл Фриденберг покинет свой пост к концу года Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters.

Фриденберг проработал на этой позиции три года. За это время он перезапустил сайт reuters.com, а летом нанял на позицию главного редактора Алессандру Галлони. Она стала первой женщиной в 170-летней истории агентства.

По словам президента Reuters, теперь «настало время передать эстафету». Фриденберг отметил, что в данный момент информагентство «находится в исторически сильном положении как с редакционной, так и с финансовой точки зрения».

Кто станет преемником Фриденберга, пока неизвестно. Материнская компания агентства намерена начать поиск кандидатов на должность президента в ближайшее время.