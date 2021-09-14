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Роскомнадзор заблокировал сайт Михаила Ходорковского о кандидатах в депутаты Госдумы

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:39

Роскомнадзор внес сайт Михаила Ходорковского, посвященный кандидатам в депутаты Госдумы, в реестр запрещенных и заблокировал его. Об этом сообщил Daily Storm.

К сайту закрыли доступ по решению Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 закона «Об информации». Она допускает блокировку за распространение недостоверной общественно значимой информации и призывы к массовым беспорядкам или экстремистской деятельности.

Портал duma.vote был создан в июне 2021 года для того, чтобы россияне могли узнать больше о кандидатах в депутаты. На сайте содержалась информация о том, как кандидаты относятся к обнулению президентских сроков Владимира Путина.

Ранее Роскомнадзор заблокировал также сайт проекта «Умное голосование», предлагавшего голосовать за наиболее сильных соперников членов партии «Единая Россия». Это произошло из‑за связи проекта с Фондом борьбы с коррупцией, который признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией.

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