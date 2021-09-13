В Париже начали оборачивать тканью Триумфальную арку. Об этом мечтал умерший художник Христо Явашев

В Париже появится художественная инсталляция в память об американском художнике Христо Явашеве, скончавшемся в 2020 году. Для нее Триумфальную арку обернут в ткань. Процесс уже начался. Об этом сообщил France 24.

Задрапировать знаменитый монумент намеревался сам Христо — он задумал такой проект еще в 1960-х годах. Тогда художник создал чертежи и инструкции по занавешиванию арки. Позднее он «упаковал» таким же образом берлинский Рейхстаг и парижский мост Пон-Неф.

Реализовать задумку с Триумфальной аркой Явашев не успел. Из‑за пандемии коронавируса проект отложили до 2021 года, а 31 мая 2020 года 84-летний художник скончался. Исполнить мечту Христо взялся его племянник Владимир Джавачефф.

Полностью обернута в серебристо-голубую ткань арка будет к 18 сентября. Для ее драпировки потребуется 25 тыс. квадратных метров полотна — это в четыре раза меньше, чем нужно было для «упаковки» Рейхстага в 1995 году. Занавешена арка останется до 3 октября.

«Сегодня один из самых зрелищных моментов установки. Обернутая Триумфальная арка начинает принимать форму и приближаться к видению, которое было мечтой всей жизни для Христо и Жанны Клод (жены художника, его соавтора — Прим. ред.)», — сказал Джавачефф.