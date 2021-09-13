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В Москве задержали подозреваемого по делу о смертельном отравлении арбузом — это дезинсектор 21:05
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В Москве задержали подозреваемого по делу о смертельном отравлении арбузом — это дезинсектор

Семён Гудошников
Сегодня в 21:05

В Москве по делу о гибели двух человек из‑за отравления арбузом задержали 39-летнего сотрудника частной компании, который проводил в магазине дезинсекцию. Об этом говорится на сайте Следственного комитета, название фирмы не уточняется.

Приоритетная версия следствия — нарушение правил дезинсекции. На видео, опубликованном СК, видно, что во время обработки химикатами продукты на прилавках ничем не накрыли.

По делу допрошены и другие сотрудники компании по дезинсекции магазина. Финансово-хозяйственная документация изъята, проводятся экспертизы биологических проб продукции, воздуха и воды в магазинах, смывов с поверхностей. Расследование продолжается.

8 сентября 15-летняя девочка, ее мама и бабушка съели арбуз, купленный в «Магните» на Совхозной улице в Москве. Все трое попали в больницу с острым отравлением, бабушка и подросток погибли. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

13 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах из квартиры пострадавших и из «Магнита» обнаружены следы вещества для дезинсекции. Baza пишет, что речь идет о цигатрине. По предварительным выводам судмедэкспертизы, причина смерти — острое отравление химикатами.

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