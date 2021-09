Историческая победа Даниила Медведева, перенос Comic Con Russia и другие новости дня

Даниил Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема. В финале US Open он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

Бритни Спирс обручилась со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Она жаловалась, что из‑за опеки отца не может выйти замуж и родить детей.

Путин поручил индексировать зарплаты военнослужащих и силовиков выше инфляции. Деньги выделят из федерального бюджета.

В Москве и Подмосковье начали включать отопление. Во все дома и квартиры оно придет в течение пяти дней.

С 21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. С этой же даты улететь в Турцию и Египет получится из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

В Домодедово три дня не могут поймать собаку, которая сбежала при погрузке на рейс. Пассажирка винит во всем авиакомпанию S7, перевозчик говорит, что питомец сам вскрыл переноску.

В Красноярске детям провели «открытый урок» на пустыре, где должна стоять школа. Местные власти обещают построить ее с 2017 года, но не могут договориться с частными собственниками.

Фестиваль Comic Con Russia и выставку «ИгроМир» перенесли на 2022 год. Организаторы до последнего надеялись устроить праздник, но нерадужные эпидемиологические прогнозы и новые штаммы не оставили выбора.

«Яндекс» учредил фонд имени сооснователя компании Ильи Сегаловича. Он будет поддерживать организации и общественные инициативы в сфере точных наук и технологий.

Около 3000 человек приняли участие в ЛГБТ-марше в Харькове. Проведению акции пытались помешать ультраправые, но им это не удалось.

В учебниках по английскому для шестого класса нашли ссылку на порносайт. Книга одобрена Минпросвещения, но раньше ссылку никто не замечал: она написана очень мелким шрифтом.

Премия MTV Video Music Awards объявила победителей. Приз в главной категории «Видео года» получил Lil Nas X за клип «Montero (Call Me by Your Name)». Остальных лауреатов смотрите здесь.

Marvel показал первый трейлер сериала «Соколиный Глаз», а Universal — свежий тизер психологического триллера Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо».

HBO Max продлил перезагрузку «Сплетницы» на второй сезон еще до завершения первого. Подростки с Верхнего Ист-Сайда готовятся к новой драме.

