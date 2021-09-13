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В Москве задержали подозреваемого по делу о смертельном отравлении арбузом — это дезинсектор 21:05
Американский телеведущий Джон Оливер продает плюшевых медведей, чтоб помочь независимым СМИ Беларуси 20:51
Историческая победа Даниила Медведева, перенос Comic Con Russia и другие новости дня
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Кинотеатр «Художественный» впервые покажет в России португальский фильм «Дневники Цугуа» 19:47
В Харькове прошел ЛГБТ-марш. В нем приняли участие около 3000 человек 18:41
Фестиваль Comic Con Russia и выставку «ИгроМир» перенесли на 2022 год 17:53
Пользователи из России пожаловались на сбой работы App Store. Приложения скачиваются только с VPN 17:40
Marvel показал первый трейлер сериала «Соколиный Глаз». Шоу стартует 24 ноября 16:57
Группа «Залпом» выступит на резиденции Jager Night Embassy с шоукейсом о русском фольклоре 16:57
Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией 16:18
В учебнике по английскому языку для шестиклассников нашли ссылку на порносайт 16:09
В Москве и Подмосковье начали включать отопление 16:09
В Москве пройдет пятидневный фестиваль Tour de Bar. По одному билету можно будет посетить 50 баров 15:51
В Домодедово три дня не могут поймать собаку пассажирки. Питомец сбежал при погрузке на рейс Обновлено в 15:19
«Яндекс» открыл Фонд имени Ильи Сегаловича и объявил о грантах на 250 млн рублей 15:16
В Красноярске детям провели «открытый урок» на пустыре, где власти обещали построить школу 14:07
Щупальца и огромные губы: Дэвид Линч и Фаррелл Уилльямс открыли ночной клуб на Ибице 14:01
Путин поручил индексировать зарплаты военнослужащих и силовиков выше инфляции 13:20
Правительство России протестирует новую систему оплаты труда учителей в пяти регионах 12:39
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Историческая победа Даниила Медведева, перенос Comic Con Russia и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:17

Даниил Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема. В финале US Open он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

Бритни Спирс обручилась со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Она жаловалась, что из‑за опеки отца не может выйти замуж и родить детей.

Путин поручил индексировать зарплаты военнослужащих и силовиков выше инфляции. Деньги выделят из федерального бюджета.

В Москве и Подмосковье начали включать отопление. Во все дома и квартиры оно придет в течение пяти дней.

С 21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. С этой же даты улететь в Турцию и Египет получится из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

В Домодедово три дня не могут поймать собаку, которая сбежала при погрузке на рейс. Пассажирка винит во всем авиакомпанию S7, перевозчик говорит, что питомец сам вскрыл переноску.

В Красноярске детям провели «открытый урок» на пустыре, где должна стоять школа. Местные власти обещают построить ее с 2017 года, но не могут договориться с частными собственниками.

Фестиваль Comic Con Russia и выставку «ИгроМир» перенесли на 2022 год. Организаторы до последнего надеялись устроить праздник, но нерадужные эпидемиологические прогнозы и новые штаммы не оставили выбора.

«Яндекс» учредил фонд имени сооснователя компании Ильи Сегаловича. Он будет поддерживать организации и общественные инициативы в сфере точных наук и технологий.

Около 3000 человек приняли участие в ЛГБТ-марше в Харькове. Проведению акции пытались помешать ультраправые, но им это не удалось.

В учебниках по английскому для шестого класса нашли ссылку на порносайт. Книга одобрена Минпросвещения, но раньше ссылку никто не замечал: она написана очень мелким шрифтом.

Премия MTV Video Music Awards объявила победителей. Приз в главной категории «Видео года» получил Lil Nas X за клип «Montero (Call Me by Your Name)». Остальных лауреатов смотрите здесь.

Marvel показал первый трейлер сериала «Соколиный Глаз», а Universal — свежий тизер психологического триллера Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо».

HBO Max продлил перезагрузку «Сплетницы» на второй сезон еще до завершения первого. Подростки с Верхнего Ист-Сайда готовятся к новой драме.

С 15 по 19 сентября в Москве пройдет масштабный фестиваль бар-хоппинга Tour de Bar. В нем участвуют более 50 топовых заведений города, и в каждом вас ждет бесплатный коктейль. Чтобы не заблудиться после пары бокалов, пользуйтесь тематическими маршрутами, которые подготовят организаторы. Тут — больше информации и ссылка на билеты (по промокоду afishatdb15 скидка 15%).

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